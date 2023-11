Bahnbrücke fertiggestellt - Teil des Autobahnausbaus

Mehr zum Thema

Prozess gegen 18-Jährigen wegen Mordes an Blumenverkäuferin Der Prozess gegen einen 18-Jährigen wegen des Mordes an einer Blumenverkäuferin in Oberfranken wird ab Januar vor dem Landgericht Coburg verhandelt. Das Gericht habe die Anklage der Staatsanwaltschaft vollumfänglich zugelassen, sagte ein Gerichtssprecher am Freitag. Zuerst hatte der Fränkische Tag berichtet.