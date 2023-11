Bahn-Warnstreik: Ausfälle auch im hessischen Regionalverkehr

Der Warnstreik der Lokführergewerkschaft GDL trifft die Pendler in Hessen. Neben der Deutschen Bahn AG müssen auch andere Bahnunternehmen mit Ausfällen rechnen. Doch auf manche andere öffentliche Verkehrsmittel ist Verlass.

Wegen des bundesweiten Warnstreiks bei der Deutschen Bahn müssen viele Pendler und Reisende in Hessen an diesem Donnerstag umplanen. Neben dem Fernverkehr wird der Arbeitskampf auch im Regionalverkehr und bei den S-Bahnen in Hessen gravierende Auswirkungen haben. Der Warnstreik der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) werde sich massiv auf den gesamten Fern-, Regional- und S-Bahn Verkehr der Deutschen Bahn auswirken, hieß es in einer Mitteilung der Bahn. Zudem ist nicht ausgeschlossen, dass der Warnstreik auch private Eisenbahnunternehmen trifft, die nicht bestreikt werden.

Die DB appellierte an ihre Fahrgäste, nicht notwendige Reisen zu verschieben. Der Streik sollte am Mittwochabend um 22.00 Uhr beginnen und am Donnerstagabend enden. Im Regionalverkehr ist es das Ziel, ein stark reduziertes Angebot zu fahren, sagte eine Bahnsprecherin. Die Möglichkeiten dazu unterschieden sich regional stark. Reisende sollten sich demnach vor ihrer Fahrt über Verbindungen informieren, hieß es.

Die Hessische Landesbahn erwartete Auswirkungen durch den Streik, wie eine Sprecherin am Mittwoch sagte. Insbesondere eine Beteiligung von Fahrdienstleitern würde sich auch auf Verkehrsunternehmen auswirken, deren Lokführer gar nicht am Streik teilnehmen. Bei einer Schließung von Stellwerken müssten die jeweiligen Strecken gänzlich gesperrt werden. Laut Mitteilung des Rhein-Main-Verkehrsverbundes (RMV) werden in dessen Gebiet voraussichtlich Regional- und S-Bahnlinien ausfallen.

In Nordhessen fallen nach Angaben einer Sprecherin des Nordhessischen Verkehrsverbunds (NVV) vor allem die DB-Linien aus - andere Regionalzüge sollten regulär fahren. Sollten auch Fahrdienstleiter streiken, kann es allerdings auch zu Zugausfällen auf weiteren Regionalzuglinien kommen, sagte die Sprecherin. Die Regiotram in Kassel soll ebenfalls regulär fahren.

Das private Bahnunternehmen Vlexx ging am Mittwoch davon aus, dass seine Linien nach regulärem Fahrplan fahren werden. Die Mitarbeiter seien nicht zum Streik aufgerufen. Sollte Infrastruktur, etwa in Stellwerken, betroffen werden, sei auch hier mit Ausfällen und Verspätungen zu rechnen.

Nicht betroffen sind die U-Bahnen in Frankfurt sowie die Straßenbahnen in den großen Städten Hessens. Die Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main (VGF) kündigte an, auf den U-Bahnlinien 1, 2, 6 und 7 längere Züge fahren zu lassen, um das höhere Passagieraufkommen zu bewältigen.

Die GDL fordert bei den Tarifverhandlungen mit der Bahn unter anderem 555 Euro mehr pro Monat für die Beschäftigten sowie eine Inflationsausgleichsprämie von bis zu 3000 Euro.