Bahn-Gewerkschaft fürchtet Busfahrermangel

Drogenrazzia in drei Bundesländern: 400 Beamte im Einsatz 400 Beamte haben in Nordrhein-Westfalen eine mutmaßliche Bande von Drogendealern zerschlagen. Schwerpunkt der Maßnahmen war Velbert südlich von Essen. 400 Polizisten waren im Einsatz.