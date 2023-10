Bahn fährt gegen Baumstamm - Keine Verletzten

Eine Regionalbahn ist in der Pfalz in der Nähe von Pirmasens gegen einen Baumstamm gefahren, der quer über den Gleisen lag. Keine der insgesamt 14 Personen in dem Zug wurde bei dem Unfall am Donnerstag verletzt, wie die Bundespolizei am Freitag mitteilte. Der Zug wurde im vorderen Bereich beschädigt. Er konnte aber in Schrittgeschwindigkeit weiterfahren, nachdem die Feuerwehr den Baumstamm weggeräumt hatte. Am nächsten Bahnhof stiegen die Fahrgäste aus.

Die Polizei geht davon aus, dass der Baumstamm sich witterungsbedingt aus dem lockeren Boden gelöst hatte. Die Strecke zwischen Pirmasens und Pirmasens-Nord wurde wegen der Aufräumarbeit am Abend für mehrere Stunden gesperrt. Der Unfall führte zu Behinderungen im Bahnverkehr.