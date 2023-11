Bagger und Lkw brennen an Baustelle: 300.000 Euro Schaden

Mehr zum Thema

Bayern: Seit Hamas-Angriff 63 antisemitische Straftaten Seit dem Terrorangriff der Hamas sind in Bayern 63 antisemitische Straftaten beim Landeskriminalamt registriert worden. Vorwiegend stellten die Ermittler Sachbeschädigungen und Androhungen von Straftaten fest, wie das LKA auf dpa-Anfrage nach vorläufigen Zahlen mitteilte (Stand 10.11.). Dahinter folgte der Straftatbestand der Volksverhetzung. Unter die Androhung von Straftaten fielen insbesondere auch Bombendrohungen.