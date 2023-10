Bagger reißt Betonmauer um: 42-Jähriger stirbt

Mehr zum Thema

Kommunen müssen Flächen für Wohnungsbau ausweisen Nordrhein-Westfalens Bauministerin Ina Scharrenbach (CDU) hat an die Stadträte appelliert, im Kampf gegen die Wohnungsnot ausreichend Bauland zur Verfügung zu stellen. Es reiche nicht, Grundstücke theoretisch in Plänen auszuweisen, sondern es müsse auch dafür gesorgt werden, dass die Flächen praktisch bebaubar seien, mahnte Scharrenbach am Freitag im Landtag.