Bagger im Hafen Trier fängt Feuer

Einsatzkräfte finden toten Mann bei Zimmerbrand Bei einem Wohnungsbrand in Steinwenden (Kreis Kaiserslautern) haben Rettungskräfte einen toten Mann in einem Schlafzimmer gefunden. Das Feuer sei am Freitagmorgen auch in diesem Zimmer ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Bei dem Toten könnte es sich um einen 58 Jahre alten Bewohner handeln.

Ministerpräsidentin Dreyer mit Verdienstkreuz ausgezeichnet Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Zugleich ehrte er fünf weitere amtierende und einen ehemaligen Ministerpräsidenten mit dem Orden. Er würdigte damit am Freitag deren langjährigen und engagierten Dienst für die Demokratie, wie Steinmeier bei der Verleihung in Berlin sagte.