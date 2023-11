Bagger beschädigt Gasleitung: Kindergarten evakuiert

Mehr zum Thema

Zwei Männer in Hannover erstochen: 45-Jährige sind verblutet Nach dem gewaltsamen Tod zweier Männer in Hannover steht die Todesursache fest. Die beiden 45-Jährigen seien nach den vorläufigen Obduktionsergebnissen infolge des hohen Blutverlusts gestorben, also verblutet, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Hannover am Mittwoch. Die Polizei hatte noch am Dienstag, wenige Stunden nach der Tat, einen 21-Jährigen gefasst, der die beiden Männer mit einer Stichwaffe tödlich verletzt haben soll. Ein 49 Jahre alter Mann wurde leicht verletzt. Die Hintergründe der Tat und ein mögliches Motiv waren zunächst unklar.

