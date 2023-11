Bafin: Commerzbank muss Bescheinigungen „zügig“ verschicken

Mehr zum Thema

Rhein zu Migration: „Wir haben Belastungsgrenze erreicht“ Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) dringt auf eine schärfere Gangart beim Thema Migration. Wir haben die Belastungsgrenze erreicht, sagte Rhein am Freitag im Deutschlandfunk. In den Kommunen gebe es teils dramatische Zustände. Die Hauptfrage, die die Politik lösen müsse, sei: Wie kommen weniger in das Land hinein, illegal. Zweiter Punkt sei, wie man abgelehnte Asylbewerber zurückführe könne. Außerdem müssten die Anreize runter.