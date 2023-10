Bäume für Gasleitung in Freiburg gefällt: Polizeieinsatz

Mehr zum Thema

Gefahr für Allgemeinheit: Brandstifterin muss in Psychiatrie Der Richter bezeichnete die Beschuldigte in seinem Urteil als psychisch krank und gefährlich. Eine Mörderin sei sie jedoch nicht. Rund neun Monate nach dem Brand in einem Pflegeheim für psychisch Erkrankte in Reutlingen erging gegen die Brandstifterin nun das Urteil.