Bätzing-Lichtenthäler: Nach Rollenwechsel breit aufgestellt

Mehr zum Thema

Auto-Insassen flüchten vor Kontrolle: Hubschrauber-Einsatz Zwei Insassen eines Autos sind auf der A60 bei Prüm in der Westeifel vor einer Polizeikontrolle geflüchtet - bei der Suche nach ihnen ist am Mittwoch auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz gewesen. Der Wagen habe eine belgische Zulassung, teilte die Polizei mit. Zunächst seien die beiden Männer mit dem Auto geflohen, danach laut einem Zeugen zu Fuß. Der verlassene Wagen sei auf einem Parkplatz gefunden worden. Neben dem Hubschrauber waren mehrere Streifenwagen an der Suche beteiligt. Die Polizei bat um Hinweise.

Ford-Belegschaft rechnet mit Aussagen zur Zukunft Nach mehreren Monaten der Ungewissheit warten die Mitarbeiter des Ford-Werks in Saarlouis an diesem Donnerstag auf Aussagen zur Zukunft des Standortes. Die Beschäftigten des US-amerikanischen Autobauers rechnen auf einer Betriebsversammlung (12.15 Uhr) mit Aussagen darüber, ob es einen weitergehenden Vertrag mit einem Investor und weitere Verhandlungen gibt - oder ob der Investorenprozess gescheitert ist. Mitte 2025 läuft die Produktion des Ford Focus am Standort aus. Aktuell arbeiten dort 4400 Mitarbeiter, hinzu kommen weitere 1300 in Zuliefererbetrieben.