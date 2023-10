Baerbock wirbt für EU-Beitritt der Ukraine nach Krieg

Mehr zum Thema

Motorradfahrer kollidiert mit Auto - tot Ein Motorradfahrer ist beim Zusammenstoß mit einem Auto im unterfränkischen Landkreis Rhön-Grabfeld zu Tode gekommen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war der 67-Jährige am Nachmittag in einer Gruppe von weiteren Motorradfahrern auf der Kreisstraße von Oberwildflecken nach Haselbach unterwegs. In einer Kurve stieß er frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Der 67-Jährige wurde von seinem Motorrad geschleudert und starb noch an der Unfallstelle. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Schweinfurt soll ein Sachverständiger bei der Klärung der Unfallursache helfen.

Mann vergewaltigt 32-Jährige in Münchner Park Ein 28-Jähriger hat in München eine 32-jährige Frau in einem Park vergewaltigt. Beamte nahmen den Mann noch in unmittelbarer Nähe des Tatortes fest, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Frau aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck hatte den Mann in einem Lokal kennengelernt und dieses dann mit ihm und Bekannten verlassen. Anschließend habe der Mann die Frau in einen Park geschoben und gegen ihren Willen geküsst. Obwohl sie sich wehrte, kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag dann zu der Vergewaltigung. Die Frau konnte sich danach von ihm losreißen und rannte aus dem Park, wo sie Passanten um Hilfe bat. Diese riefen sofort die Polizei. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Im Laufe des Sonntages sollte über die Haftfrage entschieden werden.