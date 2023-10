Baden-Württemberg und Katalonien: Neues Austauschprogramm

Baden-Württemberg und die spanische Region Katalonien wollen ein neues Austauschprogramm für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler einführen. Das kündigten Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und Kataloniens Regionalpräsident Pere Aragonès am Freitag in Barcelona an. Mit dem Programm wolle man die Zusammenarbeit der beiden Regionen im Bereich grüner Wasserstoff verstärken.

Das Programm richtet sich an Promovierende, die in den Bereichen Wasserstoff und erneuerbare Energien arbeiten. Geplant ist die Teilnahme von 20 baden-württembergischen Wissenschaftlern und 20 aus Katalonien. Sie sollen auch gemeinsame Forschungsprojekte realisieren.

Mit Katalonien hat Baden-Württemberg seit 35 Jahren enge Beziehungen. Gemeinsam mit der französischen Region Auvergne-Rhône-Alpes und der italienischen Lombardei arbeitet man im Netzwerk der Vier Motoren für Europa zusammen. Das Bündnis vertritt etwa gemeinsam seine Interessen gegenüber der EU.

Ministerpräsident Kretschmann ist seit Mittwoch zu Besuch in Spanien. In Andalusien hatte er bereits am Mittwoch eine Klima- und Energiepartnerschaft mit der südspanischen Region unterzeichnet. Die beiden Regionen wollen sich vor allem für den zügigen Aufbau eines europäischen Wasserstoffnetzes einsetzen.