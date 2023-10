Baden-Württemberg und Andalusien wollen kooperieren

Mehr zum Thema

Flüchtlingsunterkunft: Nach Brand teilweise wieder geöffnet Eine Offenburger Flüchtlingsunterkunft soll nach einem Brand teilweise wieder genutzt werden. Wie das Landratsamt Ortenaukreis am Mittwoch auf Anfrage mitteilte, werden rund 150 Bewohner in den noch intakten Containerblock der Anlage einziehen. Menschen, die im abgebrannten Block lebten, werden hingegen in bereits bestehenden Unterkünften in Offenburg, Lahr und Friesenheim untergebracht.

Bergwacht rückt zu Einsätzen in der Wutachschlucht aus Im Bereich der Wutachschlucht (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) ist die Bergwacht in den vergangenen Tagen zu sieben Einsätzen gerufen worden. Zwischen Freitag und Dienstag musste zweimal der Rettungshubschrauber anrücken, wie die Bergwacht Schwarzwald am Mittwoch mitteilte.