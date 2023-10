Ein Lebenszeichen der 16-Jährige gibt es am Montagabend. Per Whatsapp ist sie mit Freunden in Kontakt. Derzeit geht die Polizei deshalb nicht von einem Verbrechen aus, erklärt eine Sprecherin im Gespräch mit RTL. Wo Justine ist oder wo sie hin will, bleibt aber völlig unklar. Laut Polizei Ratzeburg ist die 16-Jährige mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs und kann sich daher in Schleswig-Holstein oder auch in den angrenzenden Bundesländern aufhalten.

Lesen Sie auch: Neue Suchaktion nach vermisster 15-Jähriger im Elsass