Backhaus für Friedensinitiative durch Kanzler Scholz

MV-Küste vor Sturmflut - Boote gut vertäuen, Autos umparken An der Ostseeküste wird es stürmisch. Die Behörden stellen sich auf Hochwasser ein. In Wismar wurden bereits Sandsäcke verlegt und in den Marinas Jachten und Boote extra gesichert.

Etat-Pläne der Regierung für Kitas in MV reichen nicht aus Die Landesregierung will die Betreuung in Kitas und Krippen in MV verbessern und dafür mehr Personal einstellen lassen. Die Opposition und die Erziehungsgewerkschaft GEW verlangen aber größere Schritte und dafür viel mehr Geld.