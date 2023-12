Backen mit Holzbackofen in Schule: Acht Schüler in Klinik

Beim Backen mit einem Holzbackofen im Schulunterricht ist ein Kind am Freitag in Reichenbach am Heuberg (Kreis Tuttlingen) benommen zusammengesackt. Acht der insgesamt neun Kinder der Schulklasse kamen vorsorglich ins Krankenhaus. Die Viertklässler im Alter von neun bis zehn Jahren hatten sich im Rahmen eines Sachkundeunterrichts im örtlichen Backhaus zusammengefunden, wie die Polizei mitteilte. Sie wollten mit Hilfe des Holzbackofens Brot backen, der zu Unterrichtsbeginn angefeuert wurde.

Nachdem die Kinder über Unwohlsein und Übelkeit geklagt hatten und eines sogar zusammengebrochen war, riefen die Verantwortlichen den Notruf und lüfteten das Gebäude. Die Feuerwehr stellte hinterher erhöhte CO2-Werte fest. Insgesamt 20 Rettungswagen sowie weitere Rettungskräfte und Feuerwehren rückten an. Vermutet wurde, dass die erhöhten CO2-Werte vom Holzbackofen verursacht wurden.