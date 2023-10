Die Regeln sind einfach. Die Singles haben im Paradies die Wahl: Mit wem möchten sie mehr Zeit verbringen? Wen möchten sie auf ein romantisches Date einladen? Alles dreht sich um die Frage: Wer könnte der perfekte Partner sein? Aber Achtung: Regelmäßig müssen Traummänner und -frauen das Paradies verlassen, dafür stoßen neue dazu, so dass die Liebeskarten immer wieder neu gemischt werden.

Die „Bachelor in Paradise“-Singles müssen sich fragen: Sind wir bereit in eine gemeinsame Zukunft zu starten? Denn: Es gibt keine Freundschaftsrosen mehr. Entweder verlässt man „Bachelor in Paradise“ im Finale mit einem Ring am Finger oder allein, aber mit Geld in der Tasche.

Kurz vor der allerletzten Entscheidung werden die Beziehungen noch einmal durch eine ganz besondere Verlockung geprüft: Wer nimmt am Ende doch lieber das Geld und schießt den vermeintlichen Partner in den Wind? Wer entscheidet sich füreinander? Wer für das Geld?