Bach zur Weltlage: Spiele zu opfern wäre „vollkommen falsch“

Diskussionen um weitere Amtszeit? - Bach: Nicht inszeniert Der Vorstoß mehrerer Mitglieder des Internationalen Olympischen Komitees, Thomas Bach durch eine Statutenänderung eine weitere Amtszeit als IOC-Präsident zu ermöglichen, sei nicht inszeniert worden. Das betonte Bach am Montagabend beim Stuttgarter Sportgespräch. Typisch, dass hier unterstellt wird, das sei inszeniert worden. Das ist das, was ich inakzeptabel finde, dass man das ohne Kenntnis so bewertet, sagte der 69-Jährige.

Mann fällt auf Firmengelände in Schacht und stirbt Ein Mann ist bei einem Arbeitsunfall in Stutensee-Blankenloch (Kreis Karlsruhe) ums Leben gekommen. Er sei auf einer Baustelle in einen tiefen Schacht gefallen und am Unfallort gestorben, berichtete die Polizei am Montagabend auf Anfrage. Der Unfall passierte in einem Unternehmen für Industriebauteile. Das Alter des Mannes wurde nicht mitgeteilt.