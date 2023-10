Bei GZSZ wird die Berlinerin weiterhin in den Studios der UFA Serial Drama in Potsdam Babelsberg bis voraussichtlich Anfang 2024 vor der Kamera stehen und dann in die Babypause gehen.

Vor Kurzem drehte der Publikums-Liebling noch für die Serie in einer der drei Hauptrollen ein Special in Paris. In der GZSZ-Folge in Spielfilmlänge geht es um Lauras und Johns romantische Hochzeitsreise, ein dunkles Geheimnis und den Höhepunkt von Emilys Karriere als Mode-Designerin. Zu sehen gibt es das Special am 23. November um 19.40 Uhr bei RTL. (tma)