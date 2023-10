Baby kommt! Hamburgerin bringt Tochter am Telefon zur Welt

Am frühen Donnerstagmorgen geht ein ungewöhnlicher Notruf bei der Rettungsleitstelle der Feuerwehr Hamburg ein. Ein aufgeregter Mann erzählt, seine Frau liege in den Wehen – das Baby komme schon. Der Feuerwehrmann am anderen Ende der Leitung, ein sogenannter Calltaker, schickt sofort einen Rettungswagen an die Adresse des Paars in Hamburg-Steilshoop. Mit beschwichtigenden Worten beruhigt er die werdenden Eltern.

