Baby-Koala in Dresden blinzelt aus dem Beutel

Schlägerei nach Diebstahl - 22-Jähriger schwer verletzt Nach dem mutmaßlichen Diebstahl einer Gürteltasche ist es in Zwickau zu einer Schlägerei mit mehreren Beteiligten gekommen. Ein 22-Jähriger wurde dabei schwer verletzt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Zuvor hatte eine fünfköpfige Gruppe im Alter von 17 und 24 Jahren den 22-Jährigen und drei weitere junge Männer beschuldigt, die Gürteltasche geklaut zu haben. Daraufhin sei es zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen.