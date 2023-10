Die Polizei beginnt sofort mit den Ermittlungen. Daraufhin meldet sich auch eine Frau bei den Beamten, die in einem Krankenhaus arbeitet. Sie sagt, dass sie in dieser Nacht telefonisch eine Geburt begleitet hat. Damit haben die Ermittler eine Spur: Eine 38-jährige Frau aus dem nordöstlichen Alb-Donau-Kreis könnte die Mutter des Babys sein. Die Frau befindet sich jetzt in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln jetzt wegen versuchten Totschlags und Aussetzung. (jsi)

