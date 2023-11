Die Antwort ist einfach: Nein. Zwar ist laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) jeder sechste Mensch auf der Welt biologisch nicht (oder nur erschwert) in der Lage, Kinder zu zeugen – immer mehr Menschen sind also unfruchtbar – doch kommt es noch immer zu natürlichen Schwangerschaften und Geburten. Ganz anders, als es Baba Wanga vorhergesagt haben soll!

„Die Anführer werden entscheiden, welche Art von Menschen geboren werden, und sie werden in der Lage sein, ihre Eigenschaften und ihr Aussehen zu individualisieren“, soll sie laut der Nachrichtenplattform news.de unter anderem prophezeit haben. Ob das bei den 460.000 Geburten, die das Statistische Bundesamt bis August 2023 erfasst hat, zutrifft, lässt sich aber leider nicht nachprüfen. (jbü)