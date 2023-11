B203 bei Damp nach Schwertransporter-Unfall gesperrt

Ein Schwertransporter ist auf der Bundesstraße 203 in Höhe Vogelsang-Grünholz (Kreis Rendsburg-Eckernförde) nach einem Unfall liegengeblieben und teilweise im Graben gelandet. Wie die Polizeidirektion Neumünster am Dienstag mitteilte, kam der Transporter am Vorabend von der Straße ab, drohte umzukippen und verlor größere Mengen Öl. Letzteres konnte die Feuerwehr bis Mittag beseitigen. Die B203 sollte laut Polizei voraussichtlich bis zum Dienstagabend gesperrt bleiben.