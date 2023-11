In der aktuellen Folge von „B:Real – echte Promis, echtes Leben“ sprechen Ingo und seine Annika ganz offen über ihren Kinderwunsch. Die Tatsache, dass es an Ingo liegt, dass Nachwuchs auf natürlichem Wege so gut wie ausgeschlossen ist, nagt sehr an Ingos Selbstbewusstsein. „Ich dachte mir dann, was willst du dann noch mit mir? Ich bin ja sowieso kein richtiger Mann.“ Jetzt soll eine Kinderwunschklinik den beiden weiterhelfen. Doch bis es so weit ist, will sich das Paar von einem Quija-Brett voraussagen lassen, ob und wie viele Kinder sie einmal haben werden. Unterstützung bekommen sie dabei von Kumpel Eric Sindermann.