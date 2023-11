Axel Milberg freut sich auf die Zeit nach dem „Tatort“

Viele Fernsehzuschauer verbinden Axel Milberg als erstes mit dem „Tatort“ aus Kiel. Seit zwei Jahrzehnten spielt er Ermittler Borowski - aber bald ist Schluss. Doch neue Pläne gibt es schon.

Seit 20 Jahren verkörpert Axel Milberg (67) den knurrigen Ermittler Borowski in Kiel und das Ende ist bereits in Sicht. Milberg blickt dabei mit leiser Wehmut auf den Abschied, vor allem aber mit positiver Aufregung. Mein Gott, das sind dann 21 Jahre, das ist ein halbes Schauspielerleben. Es ist erstaunlich, dass ich so lange dabei blieb, sagte Milberg der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg.

Das ist auch einer sehr stressresistenten Redaktion zu danken, die mich mit Regisseuren zusammengebracht hat, die sagten: «Ich will eigentlich keinen Tatort machen, aber wenn, dann in Kiel mit Borowski», so Axel Milberg. Mit Christian Schwochow, Ilka Chertak oder Lars Kraume zu arbeiten, war mir eine Ehre.

Gerne denkt er an die Zeit, in der er in Göteburg gedreht hat und auf den Halligen. Der Krimiautor Henning Mankell hat vier Vorlagen geschrieben, weil wir befreundet waren. Das ist eine tolle Zeit gewesen.

Doch nun interessieren ihn neue Projekte und auch längere Erzählformate. Wir arbeiten natürlich manchmal auch für Streaming-Dienste. Mehrteiler, Staffeln ermöglichen ja, Figuren über einen längeren Zeitraum zu erzählen. Sie komplett zu verändern, sagte Milberg. Eine Figur hat dort mehr Zeit, sich zu zeigen und beschrieben zu werden. Das ist in 90 Minuten nicht immer erledigt.

Am Sonntag, 20.15 Uhr, läuft im Ersten der Sonntagskrimi Borowski und das unschuldige Kind von Wacken.