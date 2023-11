Ava und Leyla versuchen, beim Training wieder professionell miteinander umzugehen. Und sie bekommen es auch in der Tat ganz gut hin. Was Ava anspornt, ist die Tatsache, dass sie Chiara bald in ihrer Reha in der Schweiz besuchen darf. Doch dann überbringt Simone ihr eine enttäuschende Nachricht.