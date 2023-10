Nach seinem Workshop in Helsinki kehrt Deniz nach Essen zurück. Nach Wochen des Abstandes will er Imanis Liebe zurückgewinnen. Doch er muss feststellen, dass sie bereits ausgezogen ist und einen Schlussstrich unter ihre Beziehung gesetzt hat. Im Krankenhaus sucht er Imani auf. Wie wird sie auf das Wiedersehen reagieren und was will Deniz seiner Ex mitteilen?

Das Video oben zeigt den ersten Teil der AWZ-Wochenvorschau, moderiert von Féréba Kone (spielt die Rolle Imani Okana). Teil 2 und 3 gibt es hier zu sehen: