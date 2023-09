Aus Sex ist Liebe geworden – zumindest für Leyla. Um Yannick als besten Freund nicht zu verlieren, hat sie ihre Gefühle bisher für sich behalten. Ihm ist eine Veränderung in Leylas Verhalten jedoch nicht verborgen geblieben. In der Eishalle konfrontiert Yannick Leyla und möchte wissen, ob sie sich in ihn verliebt hat. Wird Leyla ihm die Wahrheit erzählen?

Das Video oben zeigt den ersten Teil der AWZ-Wochenvorschau, moderiert von Stefan Bockelmann (spielt die Rolle Henning Ziegler). Teil 2 und 3 gibt es hier zu sehen: