Vor der Kamera stand Sally Özcan schon etliche Male – aber nicht als Schauspielerin! Wie also hat ihr das Gastspiel bei AWZ gefallen? „Natürlich muss ich mich auch an das Drehbuch halten, aber da ich mich selbst spielen darf, fällt mir das bisher ganz leicht. Für mich persönlich fühlt es sich ganz natürlich an und es macht Spaß in dieser tollen Umgebung zu spielen”, so die Ex-„Let’s Dance“-Kandidatin.

Jetzt hat sie offenbar Blut geleckt: „Ich fände es cool, eine Rolle zu spielen, die man nicht direkt von mir erwarten würde. Auch weil ich eigentlich in meinem privaten Leben immer die Liebe und Nette bin, die immer gerne lacht und den ganzen Tag glücklich ist. Ich denke, mich würden Rollen herausfordern, wo ich streng, arrogant oder böse sein müsste.“ Ein weiterer Schritt in die Schauspielwelt scheint also nicht ausgeschlossen! (rga/kwa)