AWO-Bezirksverband OWL stellt Antrag auf Sanierung

Der Bezirksverband Ostwestfalen-Lippe der Arbeiterwohlfahrt (AWO) mit Sitz in Bielefeld hat beim Amtsgericht Antrag auf Sanierung in Eigenverwaltung gestellt. Wie der Verband am Mittwoch weiter mitteilte, hat das Gericht dem Schritt zugestimmt und Rechtsanwalt Stefan Meyer zum vorläufigen Sachwalter bestellt.

Wir sind seit über einem Jahr dabei, Strukturen zu verändern und die Zukunft unseres Bezirksverbands neu zu gestalten. Hier sind wir bereits ein sehr gutes Stück vorangekommen, sagte der Vorstandsvorsitzende Thomas Euler. Wir haben aber jetzt einen Punkt erreicht, an dem unsere zunehmend schwieriger werdende finanzielle und organisatorische Lage ein noch weitergreifendes Handeln erforderlich macht.

Betroffen sind demnach 4300 Mitarbeiter, die am Mittwoch informiert worden seien. Der Betrieb werde fortgesetzt. Löhne und Gehälter seien über das Insolvenzgeld für die nächste drei Monate gesichert. Aber auch für die Zeit danach seien die Finanzmittel ausreichend, um die Lohnkosten zu bezahlen, teilte der Bezirksverband mit.

Das Eigenverwaltungsverfahren betrifft laut Mitteilung ausschließlich den eingetragenen Verein AWO Bezirksverband Ostwestfalen-Lippe. Nicht betroffen seien alle weiteren Organisationen der Arbeiterwohlfahrt wie Tochtergesellschaften, Ortsvereine und Kreisverbände in Ostwestfalen-Lippe.