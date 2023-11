Autozulieferer Eisenwerk Hasenclever ist insolvent

Mehr zum Thema

Demonstration gegen Kürzung bei Arbeitsmarktförderung Mit einer Kundgebung in Frankfurt haben verschiedene Bildungseinrichtungen und Beschäftigungsträger gegen den geplanten Abbau von Angeboten für Arbeitslose demonstriert. Auf dem Römerberg trugen viele Teilnehmer am Mittwoch Schilder mit Aufschriften wie Chance auf Arbeit erhalten und Sozialen Kahlschlag stoppen. Die Veranstalter schätzen die Teilnehmerzahl auf etwa 600 Menschen, wie eine Sprecherin mitteilte.