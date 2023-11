Autounfall mit mehreren Fahrzeugen in Mannheim

Auf der Bundesstraße 38 zwischen Mannheim-Käfertal und der A6-Auffahrt hat es einen Unfall mit mehreren Fahrzeugen gegeben. Im Moment sind der Rettungsdienst und die Polizei vor Ort im Einsatz, teilte die Polizei in Mannheim am Mittwochabend mit. Aufgrund der Wrackteile müsse die Fahrbahn in Richtung Viernheim gesperrt werden.

Die Polizei rief Ortskundige auf, die Unfallstelle weiträumig zu umfahren. Zum Unfallhergang und das genaue Ausmaß könne man aktuell noch keine Angaben machen.