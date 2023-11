Autounfall: Alkoholisierter Fahrer ohne Führerschein

Mehr zum Thema

Mann wird von Auto erfasst und meterweit weggeschleudert Ein Fußgänger ist beim Überqueren einer Straße in Calw von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der 51-Jährige sei durch den Zusammenprall etwa 18 Meter durch die Luft geschleudert worden, teilte die Polizei am Samstag mit. Ersten Erkenntnissen zufolge erfasste der 63 Jahre alte Autofahrer den Mann am Freitag an einer Kreuzung. Es war zunächst unklar, für wen die Ampel grünes Licht zeigte. Der 63-Jährige blieb unverletzt.

Strobl fordert harte Abgrenzung der Union zur AfD Der scheidende CDU-Landeschef Thomas Strobl hat auch mit Blick auf die anstehenden Landtagswahlen im Osten Deutschlands auf eine scharfe Abgrenzung der Christdemokraten zur AfD gepocht. 2024 werde ein schwieriges Jahr, da komme es auf Haltung hat, sagte er am Samstag beim Landesparteitag in Reutlingen. Die Südwest-CDU habe da eine klare Haltung. Die AfD werde unter anderem im Südwesten vom Verfassungsschutz beobachtet und sei in Teilen Deutschlands eine erwiesen rechtsextremistische Partei, in der Verschwörungsschwurbler und Nazis zu Hause sein könnten.