Autoteile gestohlen: Rund 18.000 Euro Schaden

Champions League: Eintracht-Frauen fordern Titelverteidiger Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt gehen als Außenseiter in das Champions-League-Spiel gegen Titelverteidiger FC Barcelona. Der spanische Rekordmeister kommt zum zweiten Gruppenspiel am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) unter anderem mit Weltmeisterin und Ballon d'Or-Gewinnerin Aitana Bonmatí in den Deutsche Bank Park. Die Eintracht hatte bis Dienstag knapp 14.000 Tickets verkauft und hofft auf lautstarke Unterstützung der Fans. Das 2:1 zum Auftakt beim FC Rosengard in Schweden hat dem Team von Niko Arnautis zusätzliches Selbstvertrauen gegeben.