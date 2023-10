Autos von Straße geschleudert: Ein Fahrer in Lebensgefahr

Ein 57-jähriger Autofahrer ist bei einem Unfall im Landkreis Bergstraße lebensgefährlich verletzt worden. Die 50-jährige Fahrerin des anderen Autos und ihre 22-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall am Samstagnachmittag leicht verletzt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Demnach war der 57-Jährige auf der B44 zwischen Bürstadt und Biblis ersten Erkenntnissen zufolge mit seinem Wagen zum Überholen ausgeschert und übersah das entgegenkommende Auto der 50-Jährigen. Durch den Frontalzusammenstoß wurden die Autos von der Straße geschleudert. Der 57-Jährige wurde mit dem Hubschrauber in eine Klinik gebracht. Die beiden Frauen kamen per Rettungswagen ins Krankenhaus.