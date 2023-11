Autos stoßen mit Wildschwein zusammen: 35.000 Euro Schaden

Mehr zum Thema

Italiener nach mutmaßlichem Mord in Deutschland gefasst Ein Italiener ist nach dem mutmaßlichen Mord an seiner Ex-Freundin in Deutschland gefasst worden. Der Verdächtige sei am späten Samstagabend nach einer Woche Flucht auf der Autobahn 9 in der Nähe von Leipzig festgenommen worden, teilte die Polizei in Halle an der Saale am Sonntag mit. Den Einsatzkräften war demnach ein liegengebliebenes unbeleuchtetes Fahrzeug gemeldet worden. Bei der Überprüfung der Identität des Fahrers stellte sich heraus, dass der 21-Jährige von den italienischen Behörden zur Fahndung und Festnahme ausgeschrieben war. Der junge Mann ließ sich widerstandslos festnehmen.

Dritte Schleusung im Lkw in einer Woche in Sachsen-Anhalt Auf dem Rastplatz Plötzetal an der Autobahn 14 sind in einem verplombten Lkw-Auflieger sechs geschleuste Ausländer gefunden worden. Es handele sich um die dritte derartige bekannt gewordene Schleusung binnen einer Woche im Land, teilte die Bundespolizei Magdeburg am Sonntag mit. Demnach machten die sechs Männer am Freitag auf dem Rastplatz mit Klopfgeräuschen und Stimmen auf sich aufmerksam. Der Fahrer, der das Fahrzeug in Bulgarien übernommen hatte und über Rumänien, Ungarn und Tschechien nach Deutschland gefahren war, informierte die Polizei.