Autos stoßen frontal zusammen: Zwei Schwerverletzte

Zwei Autofahrer sind beim frontalen Zusammenprall ihrer Fahrzeuge im Saarland schwer verletzt worden. Ein 18-Jähriger war mit seinem Wagen aus zunächst unklarer Ursache auf der Bundesstraße 268 in den Gegenverkehr geraten und dort mit dem entgegenkommenden Auto eines 32-Jährigen kollidiert, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Beide Fahrer kamen nach dem Unfall am Dienstagnachmittag ins Krankenhaus. Die B268 war zwischen Michelbach und Nunkirchen viereinhalb Stunden lang voll gesperrt.