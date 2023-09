Autos stoßen frontal zusammen: Fahrerinnen in Lebensgefahr

Mehr zum Thema

Söder und Blume legen Masterplan zu Kernfusion vor Bayern will in einem eigenen Programm die Forschung an der Kernfusion als mögliche Energiequelle der Zukunft voranbringen. Eineinhalb Wochen vor der Landtagswahl präsentierten Ministerpräsident Markus Söder und Wissenschaftsminister Markus Blume (beide CSU) am Donnerstag in Garching am Max-Planck-Institut für Plasmaphysik einen bayerischen Masterplan zur Förderung der Kernfusion und neuartiger Kerntechnologien.