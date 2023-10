Autos in Tiefgarage in Treptow brennen: Wohnhaus evakuiert

In einer Tiefgarage in Berlin-Treptow haben in der Nacht zu Dienstag mehrere Autos gebrannt. Alle Bewohner des mehrgeschossigen Gebäudekomplexes an der Ecke Puschkinallee und Elsenstraße mussten ihre Wohnungen verlassen und wurden in einem Bus betreut, wie die Feuerwehr mitteilte. Niemand wurde verletzt. Die Feuerwehr sprach von 35 Menschen, die betreut worden seien. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur wird Brandstiftung nicht ausgeschlossen.

Drei Autos brannten gegen 3.00 Uhr in der Nacht in der Tiefgarage, wie die Feuerwehr im Internet schrieb und die Polizei bestätigte. Die Feuerwehr war mit sechs Fahrzeugen und etwa 100 Feuerwehrleuten im Einsatz. Zwei Stunden nach Ausbruch des Brandes seien die Flammen kurz nach 5.00 Uhr gelöscht gewesen.