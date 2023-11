Autos durchwühlt und gestohlen: Tatverdächtige festgenommen

Mehr zum Thema

Kinder betäubt und erstickt: Prozess gegen Mutter geplant Für den mutmaßlichen Mord an ihren beiden Kindern in Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis) an Ostern steht eine Frau vom Nikolaustag an vor Gericht. Bis Anfang Januar hat das Landgericht Mannheim nach Angaben vom Mittwoch fünf weitere Verhandlungstermine angesetzt. Die Mutter soll ihre sieben und neun Jahre alten Kinder am Karsamstag erst mit Medikamenten betäubt und dann erstickt haben. Am Ostersonntag habe sie der Polizei per Mail mitgeteilt, dass sie etwas Schlimmes getan habe und die Beamten kommen müssten. Danach habe sie sich selbst töten wollen.