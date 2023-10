Autos brennen in Freiburg: Ermittlungen wegen Brandstiftung

Mehr zum Thema

Volksantrag zu Flächenverbrauch: 41.000 Unterschriften Die Initiatoren des Volksantrags für eine gesetzliche Obergrenze beim Flächenverbrauch sind ihrem Ziel ein Stück näher gekommen. Der Antrag Ländle leben lassen sei von mehr als 41.000 Menschen unterzeichnet worden, teilte ein Bündnis von Umwelt-, Naturschutz- und Landwirtschaftsverbänden am Montag in Stuttgart mit. Die noch bis April kommenden Jahres laufende Sammelfrist werde nicht ausgeschöpft.