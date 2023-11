Autos bei Eishockeyspiel beschädigt: 100.000 Euro Schaden

Mehr zum Thema

Kassen müssen immer mehr Geld für Arzneimittel aufbringen Die gesetzlichen Krankenkassen (GKV) in Bayern geben immer mehr Geld für Arzneimittel im ambulanten Bereich aus. Seit 2010 habe sich der Bruttoumsatz je GKV-Versicherten im Freistaat um 60,5 Prozent auf 711 Euro im Jahr 2022 erhöht, teilte der Landesverband der Betriebskrankenkassen am Montag in München mit. Insgesamt seien es im vergangenen Jahr 7,99 Milliarden Euro gewesen. Bundesweit seien die Ausgaben im selben Zeitraum um 53,2 Prozent auf 743 Euro je Versicherten geklettert - 54,1 Milliarden Euro seien insgesamt zusammengekommen. Auch in diesem Jahr 2023 und wohl auch 2024 werde sich dieser Trend fortsetzen, hieß es. Regulierungen im Arzneimittelmarkt seien daher nötig.

Auto bei Glätte von der Straße abgekommen Bei Straßenglätte ist im Landkreis Schwandorf ein Auto von der Straße abgekommen und ein Schaden von rund 11.500 Euro entstanden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der 62-jährige Fahrer in der Nacht zum Sonntag mit nicht angepasster Geschwindigkeit auf der Autobahn 93 bei Maxhütte-Haidhof unterwegs, als er ins Schleudern kam und in die Mittelschutzplanke prallte. Der Fahrer blieb unverletzt.