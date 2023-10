Autorin zu weiblicher Wut: „Ohne Wut kommen wir nicht voran“

Mehr zum Thema

Mehr geflüchtete Kinder an Bayerns Schulen - 31.000 Ukrainer Rund 31.000 ukrainische Schülerinnen und Schüler lernen inzwischen in den Schulen des Freistaats. Doch sie sind nicht die einzigen - auch aus anderen Ländern fliehen Kinder und Jugendliche nach Bayern. „Brückenklassen“ gibt es aber nur für eine der beiden Gruppen.

Immer weniger Frauen im bayerischen Landtag Auch im Jahr 2023 bleiben Frauen in der Landespolitik unterrepräsentiert. Mehr noch: Der Anteil an weiblichen Abgeordneten im Landtag geht seit Jahren zurück.