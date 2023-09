Autorin Duve mit Walter Kempowski Preis ausgezeichnet

Die Schriftstellerin Karen Duve hat den mit 20.000 Euro dotierten Walter Kempowski Preis für biografische Literatur erhalten. Den Preis des Landes Niedersachsen übergab Kulturminister Falko Mohrs (SPD) im Museum Wilhelm Busch in Hannover, wie aus einer Mitteilung von Mittwoch hervorgeht. Die Auszeichnung ist mit einer Lesereise durch die Literaturhäuser des Bundeslandes verknüpft. Der Walter Kempowski Preis wird seit 2019 alle zwei Jahre im Wechsel mit dem Nicolas-Born-Preis vergeben.

Wer wissen will, wie Menschen zu bestimmten Zeitpunkten gelebt, Macht missbraucht und Machtmissbrauch erlitten haben, muss Karen Duve lesen, sagte das Mitglied der niedersächsischen Literaturkommission, Alexander Solloch, laut Mitteilung in seiner Laudatio.

Die 1961 in Hamburg geborene Autorin Duve ist bereits mit zahlreichen Preisen geehrt worden. Einige ihrer Bücher wurden Bestseller. Zuletzt erschien ihr Roman Sisi über die österreichische Kaiserin Elisabeth. In Fräulein Nettes kurzer Sommer (2018) taucht Duve in die Welt der Dichterin Annette von Droste-Hülshoff (1797-1848) ein. In früheren Büchern setzt sie sich kritisch mit der Massentierhaltung und dem Klimawandel auseinander.