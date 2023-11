Autoren und Liedermacher: Zentrum für Platt und Friesisch

Mehr zum Thema

Ausschuss: Maßregelvollzug-Erweiterungen reichen nicht Dem überbelegten Maßregelvollzug für psychisch kranke und suchtkranke Straftäter in Sachsen-Anhalt ist aus Sicht von Experten allein mit begonnenen Erweiterungsbauten nicht geholfen. Die Lösung kann - wenn auch eine Entlastung der aktuell nicht akzeptablen Belegungssituation dringend erforderlich ist - nicht in der permanenten baulichen Erweiterung liegen, heißt es im jüngsten Bericht des Psychiatrieausschusses, der am Donnerstag dem Landtagspräsidenten Gunnar Schellenberger übergeben wurde.

Verdi ruft zu Warnstreik an Uniklinik Halle auf Im Zuge der Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst der Länder hat die Gewerkschaft Verdi zu einem Warnstreik am Universitätsklinikum Halle aufgerufen. Bestreikt werde der Früh- und Spätdienst, hieß es in einer Verdi-Mitteilung vom Donnerstag. Betroffen seien alle Auszubildenden und Beschäftigten, die unter die jeweiligen Haustarifverträge fielen. Geplant war am Donnerstagmorgen auch eine Demonstation in Halle, wie Verdi ankündigte.