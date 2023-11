Alle neu zugelassenen Autos müssen diese Systeme mitbringen:



Der Müdigkeits- und Aufmerksamkeitsassistent erfasst durch Kamera oder Sensoren Augen oder Lenkbewegungen und schlägt mit einer Kaffeetasse im Tacho oder akustisch eine Pause vor.



Der Notbremsassistent leitet in Gefahrensituationen automatisch eine Bremsung ein, um einen Zusammenstoß zu vermeiden.



Das Notbremslicht schaltet sich bei stark verzögertem Bremsen und ABS-Tätigkeit ein und blinkt mehrmals in der Sekunde, um andere zu warnen.



Der Rückfahrassistent erkennt per Kameras und Sensoren Hindernisse und Menschen am Fahrzeugheck und warnt euch durch ein akustisches oder optisches Signal.



Der Notfall-Spurhalteassistent warnt beim Verlassen der Fahrbahn und lenkt in Gefahrensituationen selbständig zurück. (dbl)