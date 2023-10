Autor Salman Rushdie: Schreibverbote sind der Tod der Kunst

Mehr zum Thema

Alte Brücke der Bundesstraße 49 gesprengt Mit einem lauten Knall ist in Mittelhessen eine ehemalige Brücke der Bundesstraße 49 gesprengt worden. Wie geplant stürzten die Pfeiler der 135 Meter langen und knapp 16 Meter hohen Kerkerbachtalbrücke bei Beselich-Heckholzhausen (Landkreis Limburg-Weilburg) pünktlich um 14.00 Uhr in sich zusammen. Sprengmeister Michael Schneider, der schon mehrere Brücken an der Autobahn 45 gesprengt hat, machte anschließend klar, dass trotz aller Routine jede Detonation etwas Besonderes ist: Anspannung hat man natürlich, sagte er im Hessischen Rundfunk.