Autor Deniz Utlu eröffnet Lesereihe LiteraTour Nord

Mit einer Lesung des Autors Deniz Utlu beginnt am Sonntag (29. Oktober) die Lesereihe LiteraTour Nord 2023/202. Bis Anfang Februar lesen Autorinnen und Autoren an verschiedenen Terminen in den Städten Oldenburg, Bremen, Lübeck, Rostock, Lüneburg, Hannover und Osnabrück.

Der 1983 in Hannover geborene Autor Deniz Utlu beginnt am 29. Oktober in Oldenburg und liest aus seinem Roman Vaters Meer. Darin geht es um die Vater-Sohn-Beziehung zwischen dem 13-jährigen Yunus und seinem nach zwei Schlaganfällen gelähmten Vater. Der Roman schildert, wie sich das Bild des Vaters im Laufe des Erwachsenwerden des Sohnes von einem eher kühlen zu dem eines warmherzigen Mannes verändert.

Die LiteraTour Nord findet seit 1992 statt. Weitere Teilnehmer sind neben Deniz Utlu auch Tonio Schachinger, Milena Michiko Flašar, Frank Witzel sowie Gianna Molinari. Am Ende entscheidet eine Jury, wer von ihnen den mit 15 000 Euro dotierten Preis erhält.